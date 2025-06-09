حديقة الأزهر، من مقلب قمامة إلى سيمفونية بيولوجية في قلب القاهرة التاريخية (فيديو وصور)

تحولت حديقة الأزهر، التي كانت في يوم من الأيام مكبًا للقمامة، إلى تحفة فنية تخطف الأنفاس وملاذًا للحياة البرية، لتصبح بذلك نموذجًا لصون التنوع البيولوجي في قلب القاهرة التاريخية الصاخبة، هذه الملحمة البيئية ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي سيمفونية حقيقية تزخر بالجمال الطبيعي والحياة الفطرية.

تضم الحديقة الآن مجموعة مذهلة من الزهور البرية التي تتناغم ألوانها لتشكل لوحة فنية بديعة، إلى جانب العديد من أشجار الفاكهة التي تثمر بانتظام وتضيف لمسة طبيعية غنية للمكان.

بحيرة مائية تزخر بالأسماك المتنوعة

ولم يقتصر الاهتمام على النباتات فحسب، بل امتد ليشمل الحياة المائية، حيث تحتضن الحديقة بحيرة مائية تزخر بالأسماك المصرية المتنوعة، مما يخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا ومستدامًا.

وبصفتها ملاذًا آمنًا، أصبحت حديقة الأزهر وجهة مفضلة للعديد من الطيور البرية التي تجد فيها بيئة مثالية للتكاثر والعيش. هذه العودة للحياة الفطرية تؤكد على النجاح الباهر لمشروع إعادة تأهيل الحديقة، الذي لم يكتفِ بتحويل مكب نفايات إلى حديقة، بل أضفى عليها بُعدًا بيئيًا وتنوعًا بيولوجيًا نادرًا في منطقة حضرية.

وتُعد حديقة الأزهر اليوم أيقونة خضراء تجسد الأمل في إمكانية تحويل المساحات المهملة إلى واحات طبيعية، لتلهم بذلك الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

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