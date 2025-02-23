الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة ومستشار الرئيس يتفقدان القاهرة الخديوية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

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وشهد الجولة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، وعدد من قيادات المحافظة، والقائمين على أعمال التطوير.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود الدولة فى استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير عقارات شارع طلعت حرب الجاري العمل بها حاليًا ضمن أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية حيث يجرى العمل فى ٧ عقارات من ١٠ عقارات مستهدف تطويرها فى المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب.

وشملت الجولة كذلك تفقد أعمال رفع كفاءة الشوارع الموجودة بمنطقة البورصة لتخصيصها للمشاة، وكذلك أعمال رفع كفاءة شارع الشريفين والشوارع المحيطة به.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة تطوير القاهرة الخديوية جهاز التنسيق الحضارى د إبراهيم صابر محافظ القاهرة خالد فودة رئيس جهاز التنسيق الحضارى مشروع تطوير القاهرة الخديوية

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