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خارج الحدود

الشرطة الهندية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة إلى 290 قتيلا

حادث تحطم طائرة ركاب
حادث تحطم طائرة ركاب هندية ، فيتو

 أعلنت الشرطة الهندية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد  قتلى الحادث الناجم عن تحطم الطائرة إلى أكثر من 290 شخصا.

 ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشرطة الهندية في بيان صادر عنها، أنها عثرت على ناجيين اثنين كانوا على متن الطائرة الهندية المنكوبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة الهندية إنها تعتقد أن جميع الركاب البالغ عددهم 242 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في الهند قد لقوا حتفهم.

 

 سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء

وسقطت   طائرة ركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) فوق مبنى سكني مخصص للأطباء في منطقة مكتظة بالسكان قرب مطار مدينة أحمد آباد، غربي البلاد.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي تصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف من موقع التحطم، بينما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء وإزالة الأنقاض، وسط مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

الطائرة كانت تقل 242 شخصًا

وفي بيان، أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 242 شخصًا، بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، و14 من أفراد الطاقم. 

وأضافت أن على متن الرحلة كان هناك ركاب من عدة جنسيات، من بينهم: 169 هنديًّا، 53 بريطانيًّا، 7 برتغاليين، وراكب كندي واحد.

تفاصيل الرحلة وسقوط الطائرة

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

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