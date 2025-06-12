تحطم طائرة هندية تحمل 242 راكبًا في مطار أحمد آباد (فيديو)

ذكرت الشرطة الهندية، الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند.

الطائرة كانت متجهة إلى برمنجهام

وقال مصدر في قطاع الطيران إن الطائرة كانت متجهة إلى برمنجهام.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة.

242 راكبا كانوا على متن الطائرة

وقالت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين إن 242 راكبًا كانوا على متن الطائرة.

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