إعلام أمريكي: تحطم طائرة فوق منطقة سكنية بولاية تينيسي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل جرحى حالة بعضهم حرجة إثر تحطم طائرة فوق منطقة سكنية في تولاهوما بولاية تينيسي.
تحطم طائرة فوق منازل في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا
والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن طائرة تحطمت فوق منازل في منطقة وود رانش بمدينة سيمي فالي في ولاية كاليفورنيا.
وبحسب وكالة "تايمز ناو وورلد" الأمريكية، عمل رجال الإطفاء في مقاطعة فينتورا على إخماد حرائق الطائرة والمنازل، ولم تؤكد السلطات وقوع أي إصابات.
وأظهرت صورة لموقع الحادث، نشرها أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الحي بينما كان رجال الطوارئ يحاولون احتواء الحادث.
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