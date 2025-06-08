إعلام أمريكي: تحطم طائرة فوق منطقة سكنية بولاية تينيسي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل جرحى حالة بعضهم حرجة إثر تحطم طائرة فوق منطقة سكنية في تولاهوما بولاية تينيسي.

#BREAKING PLANE SLAMS SIMI VALLEY HOMES! ✈️💥



Small plane crashes into Wood Ranch, Simi Valley, torching at least two houses on High Meadow St. First responders scramble as flames rage.



Experts gasp: “Pilot error or mechanical gremlin?” Casualties? Still a fog—nobody’s… pic.twitter.com/oJtKYiFlKp — GeniusRogueX 🏴‍☠️ (@GeniusRogueX) May 3, 2025

تحطم طائرة فوق منازل في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن طائرة تحطمت فوق منازل في منطقة وود رانش بمدينة سيمي فالي في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب وكالة "تايمز ناو وورلد" الأمريكية، عمل رجال الإطفاء في مقاطعة فينتورا على إخماد حرائق الطائرة والمنازل، ولم تؤكد السلطات وقوع أي إصابات.

وأظهرت صورة لموقع الحادث، نشرها أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الحي بينما كان رجال الطوارئ يحاولون احتواء الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.