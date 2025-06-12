الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

بينهم 11 طفلًا، الشرطة الهندية: نعتقد أن جميع ركاب الطائرة المنكوبة لقوا مصرعهم

حادث تحطم الطائرة،
حادث تحطم الطائرة، فيتو

قالت الشرطة الهندية إنها تعتقد أن جميع الركاب البالغ عددهم 242 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في الهند قد لقوا حتفهم.

 سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء

جدير بالذكر أن الشرطة الهندية، أعلنت اليوم الخميس، أن طائرة ركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء في منطقة مكتظة بالسكان قرب مطار مدينة أحمد آباد، غربي البلاد.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي تصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف من موقع التحطم، بينما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء وإزالة الأنقاض، وسط مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

الطائرة كانت تقل 242 شخصًا

وفي بيان، أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 242 شخصًا، بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، و14 من أفراد الطاقم. 

وأضافت أن على متن الرحلة كان هناك ركاب من عدة جنسيات، من بينهم: 169 هنديًّا، 53 بريطانيًّا، 7 برتغاليين، وراكب كندي واحد.

تفاصيل الرحلة وسقوط الطائرة

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

الطائرة، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، أقلعت من المدرج 23 في مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي عند الساعة 1:39 ظهرًا بالتوقيت المحلي، إلا أنها اختفت عن الرادار بعد نحو 18 دقيقة، وتحديدًا عقب توجيه نداء استغاثة.

وأكد برج المراقبة في المطار أن الطيار أرسل إشارة استغاثة قبل لحظات من فقدان الاتصال، فيما رجحت السلطات أن يكون التحطم قد وقع في مرحلة الإقلاع الأولى، إذ فُقدت الإشارة على ارتفاع 625 قدمًا فقط.

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