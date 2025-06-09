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تجنبا للغرامة، خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا خلال إجازة عيد الأضحى

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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 يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات دفع فاتورة الكهرباء لشهر يونيو، والتي يجري تحصيلها عن استهلاك شهر مايو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تجنبا لدفع الغرامات المقرر والتي تصل إلي 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال تراكم شهريين متتالين يتم رفع العدادات.

 

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا خلال الإجازات

 وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الخطوات المتاحة للعملاء لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة لسهداد فاتورة كهرباء شهر يونيو، والتي يجري تحصيلها عن شهر مايو وهي كالتالي:


- استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة.
- السداد من خلال نقاط التحصيل بمكاتب البريد ومصاري وأمان ووقتي وتمام وسداد وممكن وضامن والبنك الزراعي.
- السداد من خلال 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق فوري المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.
- السداد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول
- الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي.
- الدفع من خلال المحافظ الخاصة بشركات المحمول.

وجدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين بعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

 

خطوات حساب فاتورة شهر يونيو 

 وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مايو والتي يجري تحصيلها خلال شهر يونيو الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بـ عداد مسبق الدفع.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدم عدة نصائح للمواطنين لخطوات التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع في حالة عدم قبول كارت الشحن.

 

خطوات التعامل مع العدادات في حالة عدم قبول كارت الشحن 

 جاءت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

-  وجود شحنة بالكارت لم يتم تفريغها بالعداد.
- الحاجة إلى تحديث أو تنشيط الكارت.
- تلف الكارت.
- استخدام كارت شحن لا يخص العداد أو الشركة التابعة له.

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