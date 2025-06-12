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الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

محمد جمال لاعب البنك
محمد جمال لاعب البنك الأهلي، فيتو

 نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة، لاعب فريق كرة الصالات بنادي البنك الأهلى محمد جمال، الذي وفته المنية فجر اليوم.

 

وفاة اللاعب محمد جمال لاعب نادي البنك الأهلى للصالات

 ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي البيان الصادر عن مجلس الإدارة، لتقديم العزاء فى وفاة محمد جمال لاعب فريق كرة الصالات بنادي البنك الأهلى.

وجاء في بيان النادي الأهلي، يتقدم محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التعازي إلى نادي البنك الأهلي ومجلس إدارته، في وفاة المغفور له بإذن الله محمد جمال لاعب فريق كرة الصالات، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

نادي البنك الأهلى يعلن وفاة اللاعب محمد جمال 

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن وفاة لاعب الفريق الأول لكرة الصالات محمد جمال، فى وقت سابق من اليوم الخميس، ونعى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وجميع قطاعات النادي ببالغ الحزن والأسى محمد جمال كابتن فريق البنك الأهلي لكرة الصالات ومنتخب مصر الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى النادي اللاعب الراحل في بيان رسمي، جاء فيه:" ببالغ الحزن والأسى، ينعى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية، وجميع قطاعات النادي، فقيد الرياضة المصرية محمد جمال، كابتن فريق كرة الصالات ومنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم الخميس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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