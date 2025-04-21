منتخب كرة الصالات النسائية يخوض مرانه الأول بالمغرب وسط حفاوة رابطة المشجعين

خاض منتخب كرة الصالات النسائية مرانه الأول بالمغرب مساء أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وركز الجهاز الفنى بقيادة نادر رشاد فى تدريباته على تحفيظ اللاعبات الجمل الفنية والخططية.

منتخب مصر يواجه أنجولا

ويستعد منتخب مصر لكرة الصالات النسائية لخوض أولى مبارياته أمام نظيره المنتخب الأنجولي يوم الخميس المقبل على صالة الأمير عبد الله في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل الجاري.

رابطة مشجعي مصر ترحب بمنتخب النسائية

وحرصت رابطة مشجعي الكرة المصرية في المغرب على الترحيب بالمنتخب خلال المران الأول اليوم، الذي خاض تدريب مسائي اليوم، ويخوض المنتخب التدريب الصباحي غدًا الإثنين.

علاء عبد العزيز يرأس بعثة مصر

كانت بعثة المنتخب برئاسة الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وصلت العاصمة المغربية الرباط ظهر اليوم وكان في استقبالها مندوب الاتحاد الأفريقي لمراجعة بعض الأمور الإدارية.

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