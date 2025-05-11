الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

البنك الأهلي يتوج بطلا لدوري كرة الصالات

البنك الأهلي بطل
البنك الأهلي بطل دوري كرة الصالات، فيتو

كرة الصالات، توج فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات، ببطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالي 2024- 2025.

وحسم فريق البنك الأهلي اللقب قبل انتهاء مشوار المنافسة بجولتين، وقام محمد الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم درع الدوري للاعبين والجهاز الفني.

رسوم المشاركة في دوري كرة الصالات

وحدد اتحاد الكرة 5 آلاف جنيه رسومًا للأندية الراغبة في الاشتراك فى دورى القسم الأول لكرة الصالات الجديد موسم 2023 - 2024، سواء للرجال أو السيدات.

 

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