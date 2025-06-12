رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يسلم كشك لأسرة الطفلة روناء (صور)

سلّم المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية اليوم، كشكًا لأسرة الطفلة "روناء" ضحية واقعة الاعتداء التي شهدها الحي العاشر بالمجاورة الرابعة، وذلك بهدف توفير مصدر دخل ثابت يؤمن للأسرة حياة كريمة ومستقرة.

توجيهات القيادة السياسية بضرورة التدخل السريع لدعم الأسر المتضررة

وجاء تسليم الكشك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التدخل السريع لدعم الأسر المتضررة، وضمن الدور المجتمعي لأجهزة الدولة ومؤسساتها في تعزيز الحماية الاجتماعية. وقد ساهمت مجموعة من الشركات الصناعية في تمويل إنشاء الكشك، تأكيدًا على دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتحقيق التكافل المجتمعي.

رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يسلم كشكًا لأسرة الطفلة روناء دعمًا لمصدردخل كريم،فيتو

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه المبادرة تجسد روح التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتُعد نموذجًا إيجابيًا للاستجابة الفورية لحالات الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى حرص الجهاز على مواصلة جهوده في هذا الاتجاه.

أسرة الطفلة "روناء"

من جانبها، عبّرت أسرة الطفلة "روناء" عن بالغ شكرها وتقديرها لهذه المبادرة النبيلة، التي تعكس حرص الدولة على صون كرامة المواطنين وتوفير حياة أكثر أمانًا واستقرارًا، خاصة في أوقات الشدة.

رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يسلم كشكًا لأسرة الطفلة روناء دعمًا لمصدردخل كريم،فيتو

محطات في قضية هتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

شهدت مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في 6 مارس الماضي، جريمة شنيعة أثارت الرأي العام بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث تجرد شاب ثلاثيني من مشاعره، وهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي في نهار رمضان، ما أدى إلى إصابتها بنزيف، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي حيث تم ضربه بعنف وتسليمه لرجال الشرطة.

رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يسلم كشكًا لأسرة الطفلة روناء دعمًا لمصدردخل كريم،فيتو

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان في نهاررمضان

تعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس من ذات العام عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق المتهم"خيري. ص.ع.م"34عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا لاتهامه فى في واقعة التعدي على الطفلة " روناء.ع ".

رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يسلم كشكًا لأسرة الطفلة روناء دعمًا لمصدردخل كريم،فيتو

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، صحة الواقعة وأن المتهم استغل وجود الطفلة بمفردها لقضاء حاجتها داخل دورة مياه عمومية فى الحي العاشر أثناء تواجدها مع والدتها التى تعمل بائعة فى السوق وقام بالدلوف خلفها وغلق الباب عليها وشل مقاومتها بالتهديد ومنعها من الاستغاثة متعديا عليها محدثا ما بها من إصابات وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة، اعترف المتهم بجريمته.

رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يسلم كشكًا لأسرة الطفلة روناء دعمًا لمصدردخل كريم،فيتو

السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

وعاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة علاوة على إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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