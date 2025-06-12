بالتفاصيل، طريقة التقديم والمصروفات للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة المنصورة الأهلية

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الملتحقين بالكليات التابعة في العام الجامعي 2025-2026.

موعد فتح باب التقديم المباشر للجامعة

وأوضحت أنه سيتم فتح باب التقديم المباشر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية، الثانوية الأزهرية، مدارس النيل، STEM) العام الماضي 2024م (السنة السابقة)، للقبول بإحدى كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق 16يوليو 2025م أو حتى استيفاء النسبة المقررة.

طريقة التقديم للجامعة

ويمكن الاطلاع على الإعلان الخاص بفتح باب التقديم من خلال الرابط التالي: -

https://www.facebook.com/share/p/19KKEgZajd/

فتح باب التقديم المباشر بجامعة المنصورة الأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

وأعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن فتح باب التقديم المباشر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية، الثانوية الأزهرية، مدارس النيل، STEM) العام الماضي 2024م (السنة السابقة)، للقبول بالعام الجامعي 2025/2026م،

فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة عام 2024م

وذلك بالكليات والبرامج التالية: -

- كلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة).

- كلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

- كلية الصيدلة (برنامج فارم D صيدلة إكلينيكية).

- كلية الهندسة (برنامج الهندسة الطبية والحيوية، برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، برنامج هندسة البناء والتشييد، برنامج هندسة الميكاترونيكس، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة العمارة المستدامة).

- كلية التمريض (برنامج البكالوريوس في علوم التمريض).

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.



الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة

وفقًا لنفس الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025م.

ويمكن زيارة الرابط التالي لقراءة المزيد من المعلومات عن كليات الجامعة وبرامجها: -

http://www.mansnu.edu.eg/programs-ar

إجراءات وتعليمات التقديم:

- يتقدم الطالب بصور المستندات مباشرة إلى مقر الجامعة.

- يتم مراجعة المستندات واستخراج إذن دفع.

المستندات المطلوبة:

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (أصل + عدد (٣) صور منها).

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وعدد (٣) صورة منها.

- عدد (٣) صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

- نموذج (٢) جند، ونموذج (٦) جند للطلاب الذكور.

- عدد (٦) صور شخصية حديثة مكتوب عليها اسم الطالب.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

مواعيد التقديم:

اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو ٢٠٢٥م أو حتى استيفاء النسبة المقررة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

مقر التقديم:

مكتب التنسيق والقبول بالمبنى الرئيسي بجامعة المنصورة الأهلية – الطريق الدولي الساحلي – مدينة جمصة – محافظة الدقهلية.

ويمكن الاطلاع على الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026م (للطلاب الجدد المقبولين هذا العام بالجامعة) من خلال الرابط التالي: -

http://www.mansnu.edu.eg/fees

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.