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محافظات

وزير الشباب يزور دمياط لمتابعة مشروعات البنية التحتية الرياضية

د أشرف صبحي وزير
د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يجري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم زيارة ميدانية موسعة إلى محافظة دمياط، يرافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

تعزيز البنية التحتية الرياضية وتحقيق التواصل المباشر

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية، وتحقيق التواصل المباشر مع القائمين على العمل بها، بهدف رصد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع والاستماع إلى المقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التميز المؤسسي.

جدول زيارة الوزير بمحافظة دمياط

وتشمل الجولة زيارة وتفقد عدد من المراكز والأندية الرياضية، وفقا للبرنامج التالي:

1. نادي سيتي كلوب باستاد دمياط – الساعة 12:00 ظهرا

 2. مركز شباب عزبة " 3 " بكفر سعد – الساعة 1:00 ظهرا

3. مركز شباب كفر سعد – الساعة 1:30 ظهرًا

4. نادي كفر سعد – الساعة 2:30 ظهرًا

5. مركز شباب عزبة الجامع بفارسكور – الساعة 3:30 عصرًا

6. مركز شباب فارسكور – الساعة 4:00 عصرًا

7. نادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة – الساعة 5:30 عصرًا

8. افتتاح القرية الأولمبية بالشيخ ضرغام الجديدة – الساعة 7:15 مساءً

9. ماراثون الدراجات بشارع 101 بالمدينة الشبابية وشاطئ 101 – الساعة 8:00 مساءً

وتجسد هذه الجولة اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة الرياضة والشباب، وحرص الوزير على تلمس احتياجات الشباب ميدانيا، بما يواكب رؤية مصر 2030 نحو بناء إنسان متكامل بدنيا وثقافيا.

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