حملات مكثفة لرفع المخلفات بمراكز ومدن دمياط خلال عيد الأضحى (صور)

كثفت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة دمياط، جهودها لتنفيذ حملات دورية لرفع المخلفات، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة المحافظة لتعزيز مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ووفقا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والتي شددت على ضرورة تعزيز أعمال النظافة بجميع أنحاء المحافظة، خاصة خلال فترات الذروة والإجازات الرسمية.

عمال النظافة يقومون بتنظيف الشوارع بمدينة دمياط

متابعة مستمرة وجهود ميدانية

تمت متابعة تلك الحملات بشكل يومي في مختلف الوحدات المحلية، للتأكد من رفع كافة المخلفات أولًا بأول، وتحقيق الاستجابة السريعة لأي شكاوى تتعلق بتجمعات القمامة، وذلك بهدف تقديم بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

المحافظة تهيب بالمواطنين الالتزام بمواعيد جمع القمامة

وفي هذا السياق، تهيب محافظة دمياط بالسادة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية، من خلال الالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع المخلفات، والتي تبدأ من الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا، حرصا على منع تراكم القمامة وتجمع الحشرات والبعوض والكلاب الضالة.

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