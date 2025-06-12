فريق جراحي بالزهراء الجامعي يُنقذ مريضَين بانشطار في الشريان الأورطي

أعلنت نقابة أطباء مصر عن نجاح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لطب الأزهر بنات، في إجراء عمليتي إصلاح لانشطار الشريان الأورطي الصدري والبطني باستخدام القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات المغطاة (TEVAR) لاثنين من المرضى، في قائمة عمليات واحدة، بمتوسط زمني بلغ ساعتين لكل عملية.

مرض انشطار الشريان الأورطي يعد من الحالات شديدة الخطورة

وقالت نقابة الأطباء أن مرض انشطار الشريان الأورطي يعد من الحالات شديدة الخطورة التي قد تؤدي إلى تمدد الشريان ثم انفجاره، مع ما يصاحب ذلك من ضعف في التروية الدموية للأمعاء والكلى والأطراف السفلية، مما يُهدد حياة المرضى، وتتطلب عمليات الإصلاح باستخدام الدعامات المغطاة مهارة عالية ودقة بالغة وتكلفة مرتفعة.

ووجهت عميد كلية طب الأزهر بنات الدكتورة هناء العبيسي، الشكر للفريق الجراحي الذي ضم كلا من:

الدكتور إيهاب الفخراني – رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية

الدكتور عاطف علام – أستاذ جراحة الأوعية الدموية

الدكتور سامح الإمام – أستاذ جراحة الأوعية الدموية

الدكتور أشرف عنایت – أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة

وضم طاقم التخدير والرعاية المركزة:

الدكتور دعاء المنيري – أستاذ مساعد

الدكتور هند السخاوي – مدرس

الدكتور أسماء الصاوي

الدكتور إسراء برعي

الدكتور مروة أسامة

وضم فريق الأطباء المقيمين:

الدكتور أحمد خليل

الدكتور عبد الرحمن صبحي

وطواقم التمريض والفنيين والعاملين.

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