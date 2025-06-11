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أخبار مصر

"الصحة" تطلق خطة وطنية طموحة للقضاء على الجذام بحلول 2030

د.حسام عبدالغفار،
د.حسام عبدالغفار، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إطلاق خطة وطنية شاملة تستهدف الوصول إلى "صفر إصابات جديدة بمرض الجذام" بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم الوزارة: إن الخطة تركز على توفير العلاج المجاني من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك عبر 27 عيادة متخصصة للأمراض الجلدية على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة لا تقتصر في جهودها على الجانب الطبي فقط، بل تولي اهتمامًا بالغًا بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمرضى، بما يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال. ويتم تحقيق ذلك عبر تدريب الأطباء والتمريض، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين على الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى. 

وشدد عبد الغفار على أن وزارة الصحة تتبنى منهجية محددة تتماشى مع التوجه العالمي نحو القضاء على الجذام، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة تشمل الاكتشاف المبكر والترصد الدقيق للحالات، بالإضافة إلى توفير العلاج النوعي الفعال. 

الاستغناء عن مسمى "عيادات الجذام"

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لعلاج جميع حالات الجذام المكتشفة حاليًا والعمل على منع ظهور إصابات جديدة بحلول عام 2030، وقد تم منذ عام 1992 الاستغناء عن مسمى "عيادات الجذام"، واستبداله بعيادات الأمراض الجلدية التخصصية لتقليل الوصمة المرتبطة بالمرض وتقديم خدمات التشخيص والعلاج بشكل أكثر شمولًا.

وأوضح عبد الغفار أن مريض الجذام مع الجرعات الأولى للعلاج لا يُعد معديًا، وأن المرض ليس سريع العدوى كما يعتقد البعض، بل ينتقل فقط عن طريق الاتصال الوثيق والمطول بشخص مصاب لم يتلقَ العلاج.

كما نفى عبد الغفار بعض المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالجذام، مشيرًا إلى أنه لا ينتقل عن طريق المصافحة أو استخدام الأدوات الشخصية، وأنه يمكن علاجه بشكل فعال بمجرد بدء العلاج، حيث تختفي العدوى في وقت وجيز.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية تتماشى مع المبادئ العالمية للصحة العامة، وترسّخ لحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة وخالية من التمييز أو الوصم.

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