المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار فى عيون الخبراء.. رد أعباء التصدير رسالة طمأنة.. والتزام الدولة بصرف الدعم خلال 90 يوما

أثنت الغرف التجارية المصرية على الإجراءات الحكومية المعلنة مؤخرًا؛ التي تشمل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والمزايا الجديدة التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد.

فما هي أثر ذلك على القطاعات الصناعية والتجارية، وهل تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية؟

برنامج رد الأعباء والمنصة الموحدة للتراخيص يعززان من تنافسية الاقتصاد

البداية مع؛ المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، الذي أكد أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.

خطوات استراتيجية لدعم التصدير وتيسير مناخ الاستثمار

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

المهندس أسامة الشاهد

آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة

وأشاد بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.

أهم مزايا البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير

وأشار إلى أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج.

توجه ذكي لحل أزمات المصدرين

وتابع: كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.

إطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار

وفي سياق متصل، أشاد رئيس غرفة الجيزة بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر.

مزايا توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة

وأكد أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.

تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا

وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.

الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة

وأشار إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية.

التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى

ودعا المهندس أسامة الشاهد مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وجميع الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.

أيمن العشري

تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد خطوة لتوطين الصناعة

وعلى صعيد آخر؛ ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد.

تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي في الصناعات الثقيلة

واعتبر «العشري» هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.

مزايا استراتيجية تنافسية للموانئ المصرية

وأوضح «العشري» أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة.

تقليل تكاليف النقل والتشغيل

وأشار إلى أن قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.

نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد

وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج.

استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي

وأضاف أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية

وقال أيمن العشري إن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن

ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

دخول مصانع جديدة يساهم في مضاعفة القدرة التصديرية

وأشار إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.

دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30%

و شدد أيمن العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي.

استثمار التوجه الاسترتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة

ودعا «العشري» إلى استثمار هذه التوجه الاسترتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.

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