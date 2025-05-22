غرفة القاهرة: الملتقى المصري البلغاري خطوة جديدة نحو زيادة التعاون الاقتصادي

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المصرية البلغارية المتنامية لزيادة التعاون الاقتصادي المصري البلغاري خلال المرحلة القادمة.

المشاركون في الملتقى الاقتصادي المصري البلغاري



جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم الخميس في حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا والمهندس فيسليين تودوروف نائب رئيس اتحاد الغرف البلغارية.



ودعا "العشري" الشركات البلغارية في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات منها في المجالات " الصناعية – الاستثمارية – التجارية" وغيرها من الفرص المتاحة بالسوق المصري خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر.

وتابع رئيس غرفة القاهرة: هناك حوافز كبيرة ومتنوعة لدعم الاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة وتشريعات اقتصادية داعمة وحوافز ضريبية وتسهيلات غير مسبوق تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة فضلا عن ما شهدته مصر من بنية تحتية وشبكات طرق وكباري وكهرباء وغيرها من الحوافز التي تشجع المستثمرين علي دخول السوق المصري.

وأكد " العشري" أهمية مثل هذه الملتقيات لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تساهم في تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين متوقعا ان تكون هناك طفرة علي صعيد العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية عقب هذا الملتقى الهام المدعوم من القيادات السياسية في البلدين.

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