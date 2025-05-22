الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة القاهرة: الملتقى المصري البلغاري خطوة جديدة نحو زيادة التعاون الاقتصادي

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة خلال فعاليات المنتدى

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المصرية البلغارية المتنامية لزيادة التعاون الاقتصادي المصري البلغاري خلال المرحلة القادمة.

المشاركون في الملتقى الاقتصادي المصري البلغاري


جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم الخميس في حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا والمهندس فيسليين تودوروف نائب رئيس اتحاد الغرف البلغارية.

 


ودعا "العشري" الشركات البلغارية في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات منها في المجالات " الصناعية – الاستثمارية – التجارية" وغيرها من الفرص المتاحة بالسوق المصري خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر.
وتابع رئيس غرفة القاهرة: هناك حوافز كبيرة ومتنوعة لدعم الاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة وتشريعات اقتصادية داعمة وحوافز ضريبية وتسهيلات غير مسبوق تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة فضلا عن ما شهدته مصر من بنية تحتية وشبكات طرق وكباري وكهرباء وغيرها من الحوافز التي تشجع المستثمرين علي دخول السوق المصري.
وأكد " العشري" أهمية مثل هذه الملتقيات لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تساهم في تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين متوقعا ان تكون هناك طفرة علي صعيد العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية عقب هذا الملتقى الهام المدعوم من القيادات السياسية في البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية المصرية الاستثمار في مصر العلاقات السياسية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر الفرص الاستثمارية توطين الصناعات مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير خارجية بلغاريا

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بدون ألقاب للزمالك، رقم قياسي للأهلي مع الكأس القديم لدوري أبطال إفريقيا

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية