غرفة القاهرة تبحث مع وفد روسي سبل زيادة التبادل التجاري

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بعثة من المركز الروسي للتصدير REC برئاسة إدوارد أخمادولين نائب مدير مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية، وذلك لبحث سبل تعاون جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وترأس الملتقى أيمن العشري في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة " إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد "، ووليد مختار مستشار رئيس الغرفة، وأعضاء لجنة الاستثمار بالغرفة " الدكتور أحمد شيرين رئيس اللجنة وجلال الغر نائب رئيس اللحنة"، وعدد من أعضاء ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة وممثلي الوفد الروسي في قطاعات " المواد الغذائية – تكنولوجيا المعلومات – المعدات الطبية – مواد البناء – الخدمات اللوجستية - معدات النفط والغاز".

دعم كبير من القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والصناع

وأكّد أيمن العشري أن القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُقدم دعمًا كبيرًا للمستثمرين والاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة، وهو ما يتيح فرصًا صناعية وتجارية واستثمارية كبيرة ومتنوعة بالسوق المصري، وهذا ما يجب أن يتم التعاون من خلاله بين مجتمعي الأعمال المصري والروسي من خلال الاستثمار والشراكات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل الجهود الكبيرة للحكومة المصرية لدعم الاستثمار والصناعة في مختلف القطاعات.

وأشار "العشري" إلى أن العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الٲخيرة تطورت بشكل كبير، وتضمنت العمل المشترك في مختلف مجالات التعاون الثنائي والتفاعل البناء في مختلف المجالات، وعلينا كمجتمع أعمال الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وروسيا واللقاءات المتميزة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، والتي تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك اللقاءات بين مسئولي الحكومة المصرية والروسية.

وقال "العشري": إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى فتح آفاقٍ جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك ليترجم قوة العلاقات المصرية الروسية، حيث إن هناك فرصة كبيرة أمام الجانبين لتنمية هذه العلاقات في ظل الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية المُتاحة في مصر والتي يمكن للجانب الروسي الاستفادة منها في تنمية اقتصاد البلدين.

بنية تحتية غير مسبوقة وفرص كبيرة ومتنوعة بالسوق المصري

ونوّه رئيس غرفة القاهرة إلى أن مصر تشهد مرحلة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية والمبادرات المتنوعة، والإعلان دائمًا عن حوافز كبيرة للصُناع والمستثمرين من أجل التوسع في الاستثمارات والصناعة وضخ استثمارات جديدة، ويجب زيادة تعاون الجانبين للاستفادة من السوق المصري الكبير، كما أن مصر هي بوابة مهمة لأسواق كثيرة عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، ولذلك ندعو الشركات الروسية إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق المصري والتوسع في استثماراتها وضخ استثمارات جديدة، لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.



ولفت "العشري" إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التصدير في مصر، وهو ما يجعلنا نعمل بقوة من أجل تنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الهام؛ ولذلك هناك دعم كبير من الدولة المصرية للصناعات المختلفة لتوطينها ورفع معدلات الإنتاج والتوسع بها، ولذلك فإن تعاون مجتمعي الأعمال في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي خطوة مهمة لدعم اقتصاد البلدين.

غرفة القاهرة التجارية تمثل أكثر من 630 ألف منتسب

واختتم: غرفة القاهرة التجارية تمثل أكثر من 630 ألف منتسب في القطاعات المختلفة " الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية"، وهذا يتيح للشركات الروسية مزيدًا من التعاون التجاري والاستثماري في المجالات المختلفة، خاصة أن الغرفة ستوفر البيانات والمعلومات اللازمة من خلال منتسبيها والجهات المعنية المختلفة، وأيضًا زيادة تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة سيكون له مردود إيجابي على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مثل هذا الاجتماع الذي نرى أن إيجابياته ستكون كبيرة؛ مما يؤدي إلى زيادة التعاون المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

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