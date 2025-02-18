غرفة الجيزة التجارية تبحث الاستعدادات النهائية لمعرض أهلا رمضان الرئيسي بالعمرانية

أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد عن انتهاء كافة استعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي فى حى العمرانية بالجيزة ، والذى من المقرر انطلاق فعاليات افتتاحه غدا تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وقد قامت اليوم؛ اللجنة المختصة بالإشراف على المعرض والمشكلة برئاسة المهندس أسامة الشاهد وعضوية عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بتفقد أجنحة المعرض برفقة سيد زغلول أمين صندوق الغرفة وأحمد جابر عضو مجلس إدارة الغرفة وسيد بلاسى وكيل وزارة التموين بالجيزة، وذلك لمتابعة كل عمليات التوريد للسلع والمنتجات الغذائية ومراقبة جودة المعروضات وضمان توفير أفضل تخفيضات وأسعار، وذلك فى إطار الاستعدادات والترتيبات النهائية للمعرض، مشيدين بمستوى التعاون والتنسيق بين الغرفة والشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

المعرض يضم جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار الجملة

وأشارت لجنة غرفة الجيزة التجارية إلى أن المعرض يضم جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار الجملة وأقل من سعر البيع في الأسواق وتشمل كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونه والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبه، ولافته ان المعرض سيستمر طوال الشهر الكريم مع تخصيص مساحات داخل المعرض لبيع الملابس الجاهزه والأحذية بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل مع قرب عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، عبر توفير السلع بأسعار مناسبة تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، موضحًا أن غرفة الجيزة التجارية توفر المساحات المحددة للعرض إلى التجار بالمجان لتخفيض التكلفة على التاجر مما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطن الجيزاوى، ومنوهًا أن هناك ٢٩ معرضا بالجيزة ضمن مبادرة أهلا رمضان.

ومن جانبه، أوضح سيد بلاسى وكيل وزارة التموين بالجيزة أن المعرض يسهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية، ويعمل على دعم التعاون بين التجار والمستهلكين، مما يتيح فرصة كبيرة للتسوق بأسعار مناسبة مع بداية الشهر الكريم كاشفا انه سيكون هناك العديد من الفعاليات والعروض الترويجية اليومية، مما يجعل زيارة المعرض فرصة مثالية للشراء في ظل التنافس الايجابي بين العارضين ومتوقعا أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار والمستهلكين الراغبين في الاستفادة من العروض المميزة والخصومات الكبرى

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