ماذا قدم البنك الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر قبل موقعة النهائي؟

قدم فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي مشوارا صعبا قبل مواجهتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ويلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

مشوار سيراميكا في كأس عاصمة مصر

خاض فريق سيراميكا دور المجموعات وكان معه فريق البنك الأهلي وأطاحا بالمصري وزد وغزل المحلة.

في دور المجموعات

سيراميكا 0 / 5 البنك الأهلي

سيراميكا 3/ 0 غزل المحلة

سيراميكا 1/ 1 المصرى

سيراميكا 4 / 1 زد

دور ربع النهائي



سيراميكا 4 / 1 بتروجيت

بتروجيت 0/ 1 سيراميكا

دور نصف النهائي



الإسماعيلي 0/ 2 سيراميكا

سيراميكا 1 / 0 الإسماعيلي

مشوار البنك الأهلى في كأس عاصمة مصر



دور المجموعات

البنك الأهلي 5/ 0 سيراميكا

البنك الأهلي 1/1 غزل المحلة

البنك الأهلي 1 /1 المصرى

البنك الأهلي 2/ 1 زد

دور ربع النهائي



مودرن سبورت 0 /2 البنك الأهلي

البنك الأهلي 1 /0 مودرن سبورت

دور نصف النهائي



البنك الأهلي 2/ 1 إنبي

إنبي 1 / 2 البنك الأهلي



القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويدير مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي طاقم حكام مكون من: محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.