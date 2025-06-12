أبرزهم القندوسي، أغلى لاعبي سيراميكا والبنك قبل مواجهة نهائي كأس عاصمة مصر

نهائي كأس عاصمة مصر، يتحدى فريق سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

وتشهد المباراة فارقا كبيرا بين أسعار لاعبي الفريقين تصب لصالح لاعبي سيراميكا من حيث القيمة السوقية.

أغلى لاعبي سيراميكا

ويأتي الجزائري أحمد القندوسي الذي يغيب للإصابة كأغلى لاعب بفريق سيراميكا بقيمة 2.50 مليون يورو، يليه أحمد بلحاج بقيمة مليون يورو، ثم يأتي محمد شكري في الترتيب الثالث بقيمة 850 ألف يورو، ورابعا فخري لاكاي بقيمة 800 ألف يورو، ومحمد رضا بوبو خامسا بقيمة 600 ألف يورو.

أغلى لاعبي البنك الأهلي

ويأتي ياو أنور في الترتيب الأول كأغلى لاعبي البنك الأهلي بقيمة 800 ألف يورو، ثم ياتي أحمد ياسر ريان بقيمة 600 ألف يورو، وأسامة فيصل ومحمد إبراهيم في الترتيب الثالث بقيمة 450 ألف يورو، والثنائي محمد أبو جبل ومحمد فتحي في الترتيب الرابع بقيمة 400 ألف يورو لكل منهما، ثم هشام صلاح وسعيدو سيمبورى بقيمة 350 ألف يورو.

موعد سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ويلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وتتباين القيمة السوقية بين فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي قبل مواجهتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق سيراميكا كليوباترا 10,83 مليون يورو طبقا لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت وهو في الترتيب الرابع بعد الاهلي وبيراميدز والزمالك.

أما فريق البنك الأهلي فتبلغ قيمته السوقية 6,73 مليون يورو وهو في الترتيب السادس خلفا للأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري ومودرن سبورت وهي أعلى قليلا من نصف قيمة فريق سيراميكا.

البنك الاهلي، فيتو

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويدير مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي طاقم حكام مكون من: محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

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