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رياضة

البنك الأهلي يسعى لكسر عقدة سيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

نهائي كأس عاصمة مصر، يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يسعى فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى إلى كسر عقدة نظيره سيراميكا الذي تفوق عليه خلال المواجهات الـ12 التي جمعت الفريقين قبل مواجهة الليلة.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة عشرة بين سيراميكا والبنك الأهلى في جميع المسابقات.

والتقى الفريقان من قبل في 12 مباراة حقق سيراميكا الفوز خلالها  في 7 مباريات، بينما فاز البنك الأهلى في 3 مباريات وحسم التعادل مواجهتين.

وسجل لاعبو سيراميكا 20 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا أيضا من البنك الاهلى.

موعد سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

تأهل سيراميكا والبنك الأهلي

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-0 في مجموعة مواجهتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتعادل فريق البنك الأهلي أمام إنبي بهدف لكل منهما، ليتأهل الأخير للمباراة النهائية مستغلا فوزه في الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليفوز 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

ماذا يحدث حال التعادل


وقررت رابطة الأندية المحترفة اللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بين  سيراميكا والبنك الأهلي بالتعادل، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل بالوقت الإضافي.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر


وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي 

ويدير مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي طاقم حكام مكون من: محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

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