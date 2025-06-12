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ماشي عكس الاتجاه، القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث طريق "السنطة-طنطا"

السيارة المتسببة
السيارة المتسببة بالحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم من ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع مساء أول أمس على طريق "طنطا – السنطة" الجديد، وتحديدًا في المسافة بين قريتي شبرابيل وميت غزال، في الاتجاه المؤدي إلى طنطا.

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وكانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول 4 مصابين إثر حادث مروري، من بينهم أمين الشرطة حسام رضوان من إدارة البحث الجنائي، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

 

المتوفي  حسام رضوان
المتوفي  حسام رضوان

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقًا لأقوال المصاب محسن الشحات أحمد عبد المعطي، قائد "توك توك" كان يقل الفقيد برفقة شقيقاته، أنهم كانوا في طريقهم من شبرابيل إلى ميت غزال بزمام مركز السنطة لزيارة أحد الأطباء، عندما فوجئوا بسيارة نقل قادمة بعكس الاتجاه وبدون تشغيل الأنوار، مما أدى إلى وقوع التصادم وفرار السائق من موقع الحادث.

السيارة المتسببة بالحادث
السيارة المتسببة بالحادث

وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7 أحوال بنقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بدفن جثمان المتوفي، وتكليف وحدة المباحث بسرعة ضبط الجاني.

بتوجيهات من العميد شريف هويدي، مأمور مركز السنطة، والمقدم حسام قطامش، مفتش المباحث، والرائد أحمد خلاف، رئيس مباحث السنطة، والنقيب إسماعيل الجمل، معاون المباحث، شنت القوات الأمنية حملة موسعة لفحص كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث وعلى امتداد الطريق، وتم تحديد السيارة المتورطة والتي تبين أنها من قرية الجعفرية.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط قائد السيارة خلال أقل من 16 ساعة من وقوع الحادث، ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في حين تواصل مباحث مركز السنطة استكمال التحقيقات.
 

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