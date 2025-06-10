الغربية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام لمناقشة الترتيبات النهائية لضمان انطلاق الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة الغربية لاستقبال ماراثون امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، التي تبدأ الأحد المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، واللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات المعنية.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، الكهرباء، والإسعاف، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

وأشار الجندي إن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة يبلغ 46,429 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمحافظة الغربية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع إدارات المرور، لتيسير حركة الوصول ومنع التكدس أمام اللجان، وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وفي إطار الاستعدادات المرورية والتنظيمية، وجّه المحافظ مدير إدارة المواقف بضرورة المتابعة المستمرة لحركة المواصلات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمنع أي تكدسات مرورية خاصة في أوقات الذروة التي تتزامن مع دخول وخروج الطلاب من اللجان، مع التأكيد على توافر وسائل النقل بشكل منتظم في محيط المدارس الواقعة على الطرق الرئيسية. كما أشار إلى أهمية التعاون مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني وضمان انسيابية الحركة، بما يسهّل على الطلاب الوصول في المواعيد المحددة دون تأخير أو معاناة.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والعاملين بها.

من جانبه، استعرض ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة الاستعداد الكاملة التي أعدتها المديرية لانطلاق الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم وخطط التأمين المستديمة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب والمراوح الجانبية ومراوح السقف بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، مع السماح باستخدام مراوح الـ"استاند" وفقًا لاشتراطات التأمين الكهربائي، لتوفير بيئة صحية ومهيأة للطلاب في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما أكد أنه تم تجهيز كتب المفاهيم وفرزها وتسليمها للإدارات التعليمية العشر تمهيدًا لتوزيعها على اللجان، إلى جانب إعداد خطة توزيع الكراسات الامتحانية وتحديد خطوط السير بدقة لضمان وصولها في التوقيت المحدد، دون تقديم أو تأخير، والتأكيد على سرية الإجراءات وتأمين مراكز التوزيع بالكامل.

وأشار ناصر حسن إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة لزيارة جميع اللجان والوقوف على جاهزيتها، من خلال استمارات معدة سلفًا تشمل المعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بالإضاءة، النظافة، التهوية، وفرش اللجان، إلى جانب تعليق اللافتات الإرشادية والتعليمات الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين.

وأضاف أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين، وتأمينها بالأثاث اللازم لضمان راحتهم.

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء الامتحانات، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية تقف على قلب رجل واحد لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم، الذي يُعد محطة مفصلية في مستقبل الآلاف من أبناء المحافظة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وتهيب محافظة الغربية بجميع الطلاب وأولياء الأمور الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وعلى رأسها عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة داخل اللجان، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتؤكد المحافظة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بالإجراءات القانونية الحازمة، داعية الجميع إلى التعاون من أجل خروج الامتحانات بشكل منضبط وآمن.

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