صراع ناري على لقب كأس عاصمة مصر الليلة.. موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي والقناة الناقلة.. مشوار الفريقين بالبطولة.. التاريخ ينحاز لكتيبة علي ماهر.. والقندوسي الغائب الأغلى

تصل مسابقة كأس عاصمة مصر اليوم الخميس إلى محطتها الأخيرة بخوض نهائي البطولة وأيضا تحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت1 صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي

يلتقي فريقا الإسماعيلي وإنبي في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مسابقة كأس عاصمة مصر.

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

ماذا يحدث حال التعادل



وقررت رابطة الأندية المحترفة اللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بين سيراميكا والبنك الأهلي بالتعادل، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل بالوقت الإضافي.

وقررت رابطة الأندية المحترفة لجوء فريقي الإسماعيلي وإنبي إلى ضربات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر.

سيراميكا

نظام البطولة

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتين تضمان 4 فرق.

واعتمدت البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: (بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج الكبار أو رباعي المربع الذهبي للدوري المصري وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

مشوار سيراميكا في كأس عاصمة مصر

في دور المجموعات

سيراميكا 0 / 5 البنك الأهلي

سيراميكا 3/ 0 غزل المحلة

سيراميكا 1/ 1 المصرى

سيراميكا 4 / 1 زد

دور ربع النهائي



سيراميكا 4 / 1 بتروجت

بتروجت 0/ 1 سيراميكا

دور نصف النهائي



الإسماعيلي 0/ 2 سيراميكا

سيراميكا 1 / 0 الإسماعيلي

مشوار البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر



دور المجموعات

البنك الأهلي 5/ 0 سيراميكا

البنك الأهلي 1/1 غزل المحلة

البنك الأهلي 1 /1 المصرى

البنك الأهلي 2/ 1 زد

دور ربع النهائي



مودرن سبورت 0 /2 البنك الأهلي

البنك الأهلي 1 /0 مودرن سبورت

دور نصف النهائي



البنك الأهلي 2/ 1 إنبي

إنبي 1 / 2 البنك الأهلي



تاريخ مواجهات البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يسعى فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى إلى كسر عقدة نظيره سيراميكا الذي تفوق عليه خلال المواجهات الـ12 التي جمعت الفريقين قبل مواجهة الليلة.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة عشرة بين سيراميكا والبنك الأهلى في جميع المسابقات.

والتقى الفريقان من قبل في 12 مباراة حقق سيراميكا الفوز خلالها في 7 مباريات، بينما فاز البنك الأهلى في 3 مباريات وحسم التعادل مواجهتين.

وسجل لاعبو سيراميكا 20 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا أيضا من البنك الاهلى.

البنك الاهلي، فيتو

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وتتباين القيمة السوقية بين فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي قبل مواجهتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق سيراميكا كليوباترا 10,83 مليون يورو طبقا لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت وهو في الترتيب الرابع بعد الاهلي وبيراميدز والزمالك

أما فريق البنك الأهلي فتبلغ قيمته السوقية 6,73 مليون يورو وهو في الترتيب السادس خلفا للاهلي وبيراميدز والزمالك والمصري ومودرن سبورت ووهي أعلى قليلا من نصف قيمة فريق سيراميكا.

أغلى لاعبي سيراميكا

الجزائري أحمد القندوسي الذي يغيب للإصابة هو أغلى لاعب بفريق سيراميكا بقيمة 2.50 مليون يورو، يليه أحمد بلحاج بقيمة مليون يورو ثم يأتي محمد شكري في الترتيب الثالث بقيمة 850 الف يورو، ورابعا فخري لاكاي بقيمة 800 الف يورو، ومحمد رضا بوبو خامسا بقيمة 600 ألف يورو.

أغلى لاعبي البنك الأهلي

يأتي ياو أنور في الترتيب الأول كأغلى لاعبي البنك الأهلي بقيمة 800 ألف يورو ثم أحمد ياسر ريان بقيمة 600 ألف يورو، والثنائي أسامة فيصل ومحمد إبراهيم في الترتيب الثالث بقيمة 450 ألف يورو، والثنائي محمد أبو جبل ومحمد فتحي في الترتيب الرابع بقيمة 400 ألف يورو لكل منهما ثم هشام صلاح وسعيدو سيمبورى بقيمة 350 ألف يورو.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ويدير مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي طاقم حكام مكون من: محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

وانطلقت مسابقة كأس الرابطة موسم 2022، وتوج بها فيوتشر (مودرن سبورت) حاليًا للمرة الأولى بعد الفوز على غزل المحلة (5-1)، بينما توج سيراميكا كليوباترا بالنسخة الثانية والثالثة بعد الانتصار على المصري بنتيجة (4-1) بالأولى وطلائع الجيش بالثانية ( 3-1).

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

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