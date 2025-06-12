طوارئ في القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2025

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة لـ امتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الأحد القادم ١٥ يونيو ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع إجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الإجراءات طوال أيام الامتحانات.

إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة





وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة 2025 يبلغ ١١١٢٩٦ طالب وطالبة موزعين على ٢٥٧ لجنة من بينهم ٦ لجان خاصة بمعهد ناصر، ومعهد الأورام، ومستشفى ٥٧٣٥٧، ومركز الإصلاح ببدر حيث يؤدي الامتحانات ٤٤٠٧٠ طالب وطالبة بشعبة علمي علوم، و٢٢٧٢٣ طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة، و٣٣٢٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، بالاضافة لطلاب المدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢.٢٤- ٢٠٢٥ بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

كما شدد على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد أيضا على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

كما أكد أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، وتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز استراحات المراقبين مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.

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