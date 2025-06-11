محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 والمقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة

ووجّه المحافظ، خلال اللقاء بتوفير كافة التجهيزات داخل لجان الامتحانات وتأمين مقار اللجان وخطوط السير وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وتوفير كافة سبل الراحة لهم مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد "النجار" أهمية التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالأحياء وكذلك الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لتلقِّي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة

كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الاستعدادات ميدانيًا على مدار الساعة، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات لضمان توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب أثناء أداء الامتحانات وتخصيص أماكن انتظار لأولياء الأمور وتجهيزها بما يلزم.

من جانبه أوضح سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدّمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الجيزة بلغ ٨٧ ألفًا و٣٢١ طالبًا وطالبة موزعين على ١٨٦ لجنة امتحانيه بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة مشيرًا إلى أن المديرية قد قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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