تموين الإسكندرية تضبط عصائر منتهية الصلاحية خلال حملة على المحلات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وخالد عوض وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشي الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط ثلاجة عصائر ومشروبات بحيازتها عصائر منتهية الصلاحية وبدون بيانات وتم التحفظ على الآتى و٢١ برميل مانجو زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات و٣٠ برميل فراولة زنة البرميل 50 كجم بدون بيانات و٥٠ برميل جوافه زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات.

كما تم ضبط أحد محلات العطارة بحيازته سلع تموينية وسلع غذائية منتهية الصلاحية وتم تحريز الأصناف والكميات التالية ١٦ كيس مكرونة زنة الكيس ١ كجم و١٧ كيس مكرونة زنة الكيس ٣٥٠ جم و١٧ جردل توابل منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مخبز بلدى لتصرفه فى عدد ٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم وضبط ٤٠ بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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