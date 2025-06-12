بعد وفاة الدكتور محمد عبد الحليم، «البحوث الإسلامية» يطلق حملة لمواجهة الخصومات الثأرية

أطلق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، اليوم، حملة توعويَّة شاملة بعنوان: (ومَن أحياها)؛ لمواجهة ظاهرة الخصومات الثأريَّة التي تُعدُّ مِنَ الظواهر المجتمعيَّة الخطيرة التي تهدِّد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، وتسفك دماء الأبرياء، وتنشر الكراهية والفُرقة، وذلك في إطار الدَّور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في خدمة قضايا المجتمع، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف الجهود التوعويَّة والوقائيَّة لمعالجة الظواهر السلبيَّة مِن منظور دِيني وإنساني شامل.

وتستهدف الحملة نَشْر ثقافة العفو والتسامح بين الناس، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالثأر، وترسيخ القِيَم الدِّينيَّة التي تحرِّم سفك الدماء بغير حق، وتدعو إلى كَظْم الغيظ والإصلاح بين الناس، فضلًا عن دَعْم جهود لجان المصالحات المجتمعيَّة في القرى والمراكز، وتعزيز الثقة في دَور المؤسَّسات الدِّينيَّة والاجتماعيَّة في حماية السِّلم الأهلي، وتفعيل الخطاب الدِّيني الهادف في معالجة القضايا المجتمعيَّة الحسَّاسة.

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام حثَّ على العفو والإصلاح

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إنَّ إطلاق هذه الحملة يأتي انطلاقًا مِنَ الدَّور الدَّعوي والمجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تعزيز التماسك المجتمعي، ومواجهة العادات الجاهليَّة التي لا تمتُّ إلى الإسلام بصِلَة، وعلى رأسها: الثأر، موضِّحًا أنَّ الإسلام حثَّ على العفو والإصلاح، وعَدَّ العفو أقرب للتقوى وأكثر أجرًا.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ هذه الحملة لا تنفصل عن رؤية الأزهر الشريف الشاملة للإصلاح المجتمعي، التي تُعلِي مِنْ شأن الإنسان، وتحمي كِيانه النَّفسي والاجتماعي مِنَ التفكُّك والتشظِّي، مؤكّدًا أنَّ الإسلام الحنيف لا يُقِرُّ بحال من الأحوال الأخذ بالثأر أو الاقتصاص الفردي؛ بل يدعو إلى العدل المقنَّن، والعفو الاختياري، بوصفه قيمةً أخلاقيَّةً تتجلَّى فيها معاني القوَّة والرحمة في آنٍ واحد.

فيما بيَّن الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أنَّ المجمع يستند في هذه الحملة إلى منهج عِلمي وتوعوي متكامل، يعتمد على الخطاب المباشر وغير المباشر، ويستثمر خبرةَ وعَّاظِ الأزهر الشريف وواعظاته في التعامل مع الناس داخل البيئات التي تنتشر فيها مثل هذه النِّزاعات، إضافةً إلى أدوات الإعلام الرَّقْمي والتقليدي التي تضمن وصول الرسائل التوعويَّة لجميع الفئات المستهدَفة.

ومِنَ المقرَّر أن تنطلق الحملة -التي تستمر فعاليَّاتها على مدار شهر- بدايةً مِن محافظات الصعيد وبعض المناطق الريفيَّة التي تكرَّرت فيها الخصومات الثأريَّة، وتتضمَّن تنفيذ مجموعة من الخُطَب والنَّدوات والمحاضرات الدَّعويَّة في المساجد والجامعات والمدارس، واللقاءات المباشرة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلاميَّة رقْميَّة عبر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة، تشمل إنتاج مقاطع فيديو قصيرة ومنشورات توعويَّة عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاة الدكتور محمد عبد الحليم

ويأتي ذلك بعد واقعة مقتل الدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ علم النفس بكلية التربية بـ جامعة الأزهر، بسبب مشاجرة عائلية في قريته بمحافظة أسيوط.

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