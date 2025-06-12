الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

عامل يتهم ميكانيكيا بالشروع في قتله بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 استمعت نيابة السلام لأقوال عامل اتهم ميكانيكي بالشروع في قتله ،وإشعال النار في شقته انتقاما منه بدائرة قسم شرطة السلام، وقال إن إصلاح موتوسيكل هو سبب الجريمة. 

وأضاف المجني عليه أنه اختلف مع المتهم حول أجرة إصلاح الموتوسيكل، ورفض إعطاءه أكثر من حقه المتعارف عليه، فنشب بينهما الخلاف وتوعد الأخير له بأخذ حقه بطريقته الخاصة.

وأشار إلى أنه فوجئ بالمتهم يشعل النار في شقته، محاولا قتله انتقاما منه قائلا "الحمد لله ربنا نجاني ".

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه أقدم على ارتكاب جريمته بدافع الانتقام ،بسبب رفض المجني عليه إعطاءه باقي أمواله التي يستحقها نتيجة عمله معه.

 

وأضاف المتهم أنه صنع زجاجة مولوتوف من بنزين ثم توجه إلى مسكن المجني عليه، وطالبه بأمواله فرفض فألقى الزجاجة على الشقة قاصدا إحراقها والتخلص منه.  

وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث بصحبة الأدلة الجنائية وبالمعاينة تبين أن الحريق بفعل فاعل وأن البنزين هو السبب.  

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه ميكانيكي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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ة نيابة السلام قسم شرطة السلام السلام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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