اندلاع حريق في مخزن بلاستيك غير مرخص بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق نشب فى مخزن البلاستيك بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة فى القليوبية.

حريق في مخزن بلاستيك بالقليوبية

نشبت النيران فى مخزن به براميل بلاستيك بسبب ماس كهربائي فى المخزن ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على ألسنة النيران ومنعها من الوصول للمنازل.

تلقت مديرية الأمن فى محافظة القليوبية بلاغا من مركز شرطة الخانكة يفيد بوقوع حريق فى قرية سرياقوس.

توجهت سيارات الإطفاء وقوات الأمن من مركز شرطة الخانكة وتبين ان الحريق اندلع فى مخزن براميل البلاستيك عشوائى وغير مرخص وقامت سيارات الإطفاء بالسيطرة على الحريق ومنعت وصول ألسنة اللهب إلى بعض المباني المجاورة ولم تقع أى خسائر بين المواطنين او عمال المخزن وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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