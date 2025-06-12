الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

التكييف السبب، نص تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالتجمع

حريق شقة
حريق شقة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الجنائي لحريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة التجمع وذلك لكشف ملابسات الحادث. 

وكشف التقرير أن الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز التكييف.

إخماد حريق شقة التجمع

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالتجمع

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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