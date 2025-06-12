وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الأمريكي: استمرار المسار التفاوضي مع إيران فرصة لتجنب التصعيد

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و“ستيف ويتكوف” مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وأشارت الخارجية - في بيان لها - إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كما تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تلبى تطلعات شعوب المنطقة فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.

منع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار

كما تناول الاتصال تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار المسار التفاوضى القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

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