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حوادث

تجديد حبس شاب بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت والدة المجني عليه إن المتهم استغل إعاقة نجلها ثم استدرجه إلى مكان بعيد عن أهله لارتكاب جريمته.

وأضافت أنها اكتشفت الواقعة عندما رجع إليها ابنها ولاحظت أنه كان لا يلعب مع الأطفال في الشارع وعندما سألته أخبرها أن “المتهم اخذه الي عقار بعيد عن المنطقة وأعطاه شوكولاتة ثم فعل معه أشياء غريبة”.

تلقت مباحث  قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أهل طفل من ذوي الهمم يتهمون فيه شابا باختطاف نجلهم والاعتداء عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أن استدرج المجني عليه ثم أقدم على تعريته وملامسة أجزاء حساسة من جسده كرها عنه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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