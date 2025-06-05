عرض الطفل ضحية هتك العرض بالمنيرة الغربية على الطب الشرعي

تجرى نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام عاطل بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة المنيرة الغربية.

وأمرت النيابة بعرض الطفل علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن حالته الصحية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

هتك عرض طفل بالمنيرة الغربية



البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إخطارا من والد طفل يفيد بقيام عاطل بهتك عرض نجله 10 سنوات، بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وان وراء ارتكاب الواقعة عاطل 30 سنة والسابق اتهامه في عدة قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحجز المتهم ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

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