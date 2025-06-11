مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

لقي 5 عناصر إجرامية من تجار المخدرات مصرعهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، كما أصيب فى الاشتباكات ضابط شرطة.

وكانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسوان، تفيد بتواجد عناصر إجرامية وأوكار مخدرات فى منطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، وتم وضع خطة أمنية لمداهمة المكان والقبض على العناصر الإجرامية المسلحة.

ولقي 5 عناصر إجرامية بعد تبادل اطلاق النار بين الطرفين والقبض على عدد آخر منهم، كما أصيب في الاشتباكات ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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