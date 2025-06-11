الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

قوات الأمن
قوات الأمن

لقي 5 عناصر إجرامية من تجار المخدرات مصرعهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، كما أصيب فى الاشتباكات ضابط شرطة. 

وكانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسوان، تفيد بتواجد عناصر إجرامية وأوكار مخدرات فى منطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، وتم وضع خطة أمنية لمداهمة المكان والقبض على العناصر الإجرامية المسلحة.

ولقي 5 عناصر إجرامية بعد تبادل اطلاق النار بين الطرفين والقبض على عدد آخر منهم، كما أصيب في الاشتباكات ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان قوات الأمن مخدرات خطة مصرع

مواد متعلقة

توريد محصول القمح بنسبة 103.7% من المستهدف بالصوامع والشون فى أسوان

محافظ أسوان: فتح جميع المجازر الحكومية والخاصة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

محافظ أسوان يكلف بمواصلة زراعة أشجار الظل داخل المدارس (صور)

حملة أمنية في أسوان تضبط 7 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 809 أحكام قضائية

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

عروس الشرقية الباكية: "اتجوزت محمد عن حب والناس اللي نشرت الفيديو ظلمتنا"

زغلول صيام يكتب: بالمستندات.. السوبر المحلي لقاء بين الأهلي والزمالك فقط.. السوبر أبو أربعة غير شرعي

لأول مرة، بيراميدز يطيح بالأهلي من صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

قرارات عاجلة من وزير التعليم لمديري المديريات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة رقية أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة الروضة الشريفة

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

المزيد
الجريدة الرسمية