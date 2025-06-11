ذبح 3169 رأس من الماشية داخل 13 مجزرا بأسوان خلال عيد الأضحى (صور)

شهدت مختلف مجازر محافظة أسوان على مدار أيام عيد الأضحى المبارك استقبال الأضاحى وذبحها بعد الكشف عليها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

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وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعه مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ تعليمات محافظ أسوان فقد تم الإشراف البيطرى المجانى على ذبح 3169 رأس من الماشية داخل 13 مجزر بدءًا من أبو سمبل جنوبًا وحتى السباعية شمالًا، ومن بينها الأبقار الخاصة بمشروع " صكوك الأضاحى "، وخضعت الذبائح للكشف الكامل قبل وأثناء وبعد الذبح للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم الموزعة على المواطنين.

وأشار إلى أنه تمت أعمال الذبح من خلال الإستعانة بأطقم الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الذبح بشكل كامل، والتوعية الإرشادية المطلوبة، وتوفير العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وكذا توفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولًا بأول حفاظًا على سلامة اللحوم، وإستمرار العمل بالمجازر على مدار الـ 24 ساعة، وعمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن للتسهيل على المواطنين فى ذبح الأضاحى وإستلامها فى أقل وقت.

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