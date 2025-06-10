إغلاق وتشميع نهائى لـ 10 محلات مخالفة ورفع 500 حالة إشغال بأسوان (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالتصدي لكافة أشكال التعدى والأشغال التى يقوم بها بعض المخالفين لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستكمالًا لجهود المحافظة المستمرة للقضاء على العشوائيات.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق المدينة.

ونجحت جهود الحملة فى الإغلاق والتشميع النهائى لـ10 محلات مخالفة بسور السكة الحديد بمنطقة السيل؛ لقيام المخالفين بالتعدٍ على حرم السور من خلال إقامة محلات مخالفة وإعادة فتح محلات أخرى سبق غلقها لكونها بدون ترخيص.

جاء ذلك استكمالًا للحملة السابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق بين محافظ أسوان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لإزالة الأكشاك العشوائية والمخالفة بسور السكة الحديد لكونها لا تليق بالمظهر العام والشكل الجمالى.

رفع 500 حالة إشغال ومصادرة المضبوطات

كما أسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال، شملت 220 كرسيا و220 ترابيزة و7 فتارين عشوائية، و20 ميزانا، و50 تندة مخالفة، وتم مصادرة المضبوطات.

شارك فى أعمال الحملة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء غرب وجنوب وشرق، وجميع الفنيين والمساعدين والموظفين، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن.

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