الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

حماس: قطع الاتصالات بغزة خطوة عدوانية في سياق حرب الإبادة الجماعية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قطع جيش الاحتلال الصهيوني المجرم خطوط الاتصالات بشكل متعمّد، خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شلّ عمل القطاعات الحيوية

وقالت حماس في بيان إن قوات الاحتلال تستهدف بذلك شلّ عمل القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الطبي والإنساني، ما يعمّق الكارثة الإنسانية، بحق المدنيين العزل.

 حركة حماس نحذر من تصاعد الخطر

وأضافت الحركة قائلة “إننا في حركة حماس نحذر من تصاعد الخطر الذي يتهدد أبناء شعبنا باستهداف ما تبقى من البنية التحتية وقطاعات العمل المدني والإنساني”.

وأتمت: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في وقف العدوان، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية والمدنية من وحشية الاحتلال الصهيوني الفاشي.

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حركة المقاومة الفلسطينية حماس الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية غزة وحشية الاحتلال الصهيوني

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