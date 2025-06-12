القومي لعلوم البحار ينظم فعالية بمؤتمر الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء في فرنسا

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس لجنة الخبراء للمخاطر البحرية وموجات التسونامي: إن المعهد القومي لعلوم البحار نظم حدث جانبي بالمنطقة الزرقاء.

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن التعاون الدولى لنقل التكنولوجيا وتوجيهات رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتورة عبير أحمد منير طبقا لاستراتيجية الوزارة.

وشارك المعهد القومى لعلوم البحار بحضور نائب رئيس المعهد الدكتورة سوزان الغرباوي حيث تم عرض النظم والبرامج الحديثة لحماية الثروات بالبيئة البحرية.

وتعد الثروات البحرية أمن غذائي قومى للدول الساحلية مع وضع نظم اختيار وإنشاء المحميات البحرية باستخدام أحدث الأجهزة للمسح البحري لحماية التنوع البيولوجي والثروات البحرية.

وتم اﻻتفاق على تبادل الخبرات من خلال ورش العمل المزمع إعدادها هذا العام.

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