الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026، والتي من المقرر انطلاقها في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وشدّد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توفير بيئة آمنة ومهيأة داخل اللجان، من خلال التأكد من جاهزية قاعات الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية، ووسائل التهوية، وتوفير المراوح والمبردات، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة تساعدهم على التركيز والهدوء.

 لا تهاون مع الغش واستعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة

وحضر الاجتماع كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وسمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة.

وفي إطار توجيهاته الحاسمة، أكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات داخل اللجان، مشددًا على منع دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو السماعات، وغيرها من الوسائل التي قد تُستخدم في الغش، مع عدم التهاون في التعامل مع أية محاولة للإخلال بسير الامتحانات. 
كما وجه بتكثيف التواجد الأمني أمام اللجان ومنع تكدّس الأهالي في محيطها، حفاظًا على الانضباط وتوفير الأجواء الهادئة.

وأوضح المحافظ أهمية التعليم كأداة رئيسية لبناء جيل واعٍ ومتعلم، بعيدًا عن مظاهر الغش التي تهدد مستقبل الطلاب وتفقد العملية التعليمية مصداقيتها.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة المديرية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة من أجل إخراج الامتحانات بشكل مشرف، موضحا أنه تم تجهيز 51 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها لجنة مخصصة لطلاب مدارس النور للمكفوفين، وأخرى لمدرسة المتفوقين (STEM)، مضيفًا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 18,026 طالبًا وطالبة، منهم 16,219 بالنظام الحديث، و1,807 بالنظام القديم.

كما لفت عنتر إلى أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، وتزويدها بجميع المستلزمات اللازمة لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا إيقاف الإجازات لجميع المعلمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بضرورة تكاتف الجهود بين رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية، ووضع خطة عمل شاملة لتلافي السلبيات التي ظهرت في الأعوام السابقة، كما شدد على أهمية متابعة أعمال النظافة العامة، وتحسين التهوية داخل اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والأثاث المدرسي.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين نقل صناديق الأسئلة والإجابات من مركز التوزيع إلى اللجان، وضمان انسيابية حركة سيارات النقل، بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان ومنع تجمعات أولياء الأمور، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قنا محافظ قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

إحالة طبيب وحدة صحة حجازة للتحقيق في قنا

انفجر في وشه، مصرع فني تكييف في قنا

أفراح الموت، إصابة سيدتين وطفلة بطلقات نارية في زفة عروسين بالمنوفية بعد ساعات من واقعة قنا

تموين قنا تفتتح سوق اليوم الواحد في دشنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

الدولار يوجه ضربة لـ الجنيه في منتصف تعاملات الخميس

رسالة خبيثة من إسرائيل بعد قرار الدولية للطاقة ضد إيران

حادث مروع، لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا (فيديو)

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

إيران تعلن إطلاق مناورات عسكرية ردا على قرار الدولية للطاقة الذرية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية