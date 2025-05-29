منها إسقاط الجنسية عن فلسطينيين، رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 22، الصادر في 29 مايو 2025، 9 قرارات جديدة اليوم لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تتضمن إسقاط الجنسية المصرية عن 4 فلسطينيين، واعتبار بعض المشروعات منفعة عامة ويستولى على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

اسقاط الجنسية المصرية عن فلسطينيين



- قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سمير محمد يوسف عثمان الجبور، من مواليد فلسطين بتاريخ 1/12/1965، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

- قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن يحيى أحمد مسامح أبو مسامح، من مواليد فلسطين 1964، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادي للدولة بالقوة.

- قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عثمان يحيى أحمد مسامح أبو مسامح، من مواليد فلسطين 1990، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادي للدولة بالقوة.

- قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عمران يحيى أحمد مسامح أبو مسامح، من مواليد فلسطين 1991، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

نزع ملكية أراض وعقارات والاستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر



- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1548 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الصديق الابتدائية، الكائن بالقطعة ضمن (9) بحوض داير الناحية نمرة (5)، زمام مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، بمساحة مقدارها 1107 متر مربع تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المياشر على كامل الأرض ومباني العقار.

- قرار رئيس الوزراء رقم رقـم 1661 لسنـة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (4) الكائنة بغصن الزيتون بتقسيم المعراج- الهضبة السفلى- حى البساتين محافظة القاهرة، البالغة مساحتها 376 متر تقريبًا واللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض.

-وقرار رئيس الوزراء رقم رقـم 1662 لسنـة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة، الكائن بحوض غالى نمرة (4) زمام مدينة ميت غمر- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها 679.5 متر مربع بعد الاستقطاع بالتنظيم، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.

- قرار رئيس الوزراء رقم رقـم 1663 لسنـة 2025، باعتبار مشروع إنشاء مصرف أم عزام وفرعه بناحية القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، بمسطح مقداره 136 فدان و21 قيراط و17٫1 سهم، من أعمال المنافع العامة، وذلك لتخفيض منسوب المياه لزمام (5500) فدان؛ ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

- قرار رئيس الوزراء رقم رقـم 1769 لسنـة 2025، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2016، بشأن بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 700 متر بحي جنوب بجوار مسجد صلاح الدين من الناحية الغربية بمركز مطاي محافظة المنيا لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة لإقامة وحدات سكنية، وتعود الأرض إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة.





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