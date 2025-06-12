الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

عامل متهم بصدم 3 أشقاء في مدينة نصر: "كنت ماشي بسرعة وخفت من الأهالي"

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أدلى عامل متهم بالاصطدام بسيارته في 3 أشقاء، أثناء عبورهم طريق الأوتوستراد بمدينة نصر، مما أسفر عن إصابتهم إصابات خطيرة باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

واعترف المتهم بدهس الأشخاص الثلاثة مشيرا إلى أنه كان يقود السيارة بشكل سريع وانفلتت في يديه عجلة القيادة ثم صدمهم وفر من مكان الحادث خوفا من بطش الأهالي به.  

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشقاء إصابات خطيرة صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق وفر قائدها هاربا، وفي وقت لاحق أبلغ عامل بأن صديقه أبلغه بأنه قد ارتكب حادث  تصادم بسيارته التي أقرضها له وأصاب عددا من الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة طريق الاوتوستراد قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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