أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

حصلت "فيتو"على أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 10 مصابين.

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من: أحمد محمد عبد الرازق، 35 عاما، سهيلة أحمد عبد الهادي، 18 عاما، إسراء محمد عبد الواحد، 18 عاما، سمية كمال عبد الحميد 18 عاما، حمزة عيسى فهمي، 3 أعوام، هناء بدوي مشرف 18 عاما، رجب زكريا محمد، 38 عاما، فاطمة شعراوي صابر 18 عاما، إيمان صالح ساكي 17 عاما، هاجر محمد هاشم 17 عاما، جميعهم مقيمين في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص ملوى

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي وتحديدا أمام مدخل قرية أم قمص التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مركز ديروط بمحافظة أسيوط

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

مستشفى ملوي التخصصي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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