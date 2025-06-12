أرنولد يصل مقر ريال مدريد للخضوع للكشف الطبي (صور)

وصل ترينت الكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد الجديد لمقر النادي للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع على عقود انضمامه للنادي الملكي وتقديمه للجماهير.

ارنولد في مدريد

ويشارك ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، في كأس العالم للأندية مجموعة تضم أندية الهلال السعودي وباتشوكا وريد بول سالزبورج، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، دين هويسن، وترينت ألكسندر أرنولد، مع وجود القائد لوكا مودريتش الذي يخوض آخر موسم له مع ريال مدريد.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

صفقات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الثامنة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثامنة (H) كلا من الهلال (السعودية) وريال مدريد (إسبانيا) وريد بول سالزبورج (النمسا) وباتشوكا (المكسيك).

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