حادث مروع، لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا (فيديو)

تحطم طائرة ركاب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، حيث يكشف لحظة تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند وعلى متنها 242 راكبًا في أحمد آباد بولاية جوجارات، وفقًا لما أكدته غرفة التحكم التابعة لشرطة الولاية، ولا أنباء عن ناجين حتى الآن.

لحظة تحطم طائرة ركاب هندية تقل 242 راكبا

ويظهر الفيديو دخانا كثيفا متصاعدا من المطار في أحمد أباد، حيث تحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل

وأكدت غرفة التحكم، التابعة لشرطة ولاية جوجارات الهندية أن طائرة تابعة لشركة طيران الهند وعلى متنها 242 راكبا تحطمت في أحمد آباد.

Plane crash in Ahmedabad



Accident during take off at Ahmedabad airport



Air India plane crashes#planecrash #ahmedabad pic.twitter.com/pPoZsJ9Hlz — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 12, 2025

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد تحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل قرب ميجانناجار. وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت دخانًا يتصاعد بالقرب من مباني المطار الذي تديره شركة أداني، وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث.

وهرعت ما لا يقل عن 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث المأساوي، وقامت الشرطة بتحويل حركة المرور من المنطقة.

طائرة الركاب متجهة من أحمد أباد إلى لندن

وتشير التقارير إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى لندن، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر وكانت تقل 242 شخصا، من بينهم 230 راكبا و12 من أفراد الطاقم.

وأكدت وسائل إعلام هندية أن الطائرة كانت تقلع من أحمد آباد إلى جاتويك وقت الحادث، ولا تزال حصيلة القتلى غير معروفة، وأظهرت صورٌ مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدةً من الدخان الأسود في السماء.

ووفقًا لبيانٍ صادر عن طيران الهند، كانت الطائرة تُقلع من أحمد آباد إلى جاتويك وقت الحادث. ولا تزال حصيلة القتلى غير معروفة.

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