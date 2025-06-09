الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

توريد محصول القمح بنسبة 103.7% من المستهدف بالصوامع والشون فى أسوان

محصول القمح، فيتو
محصول القمح، فيتو

 أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن تخطى نسبة المستهدف توريده من كميات القمح إلى 103.7 %، بواقع 507 آلاف و251 طنا منذ انطلاق الموسم فى منتصف إبريل الماضى، وهو الذى يأتى فى ظل زيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول الاستراتيجى بإجمالى 409 آلاف و547 فدانا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2025.

 

مراعاة الاشتراطات اللازمة للتخزين بطريقة سليمة

 وشدد محافظ أسوان على أهمية تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح من خلال اللجان التى تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية، ليتوازى ذلك مع زيادة جهود التوعية للمزارعين لتوريد كميات القمح، مع التأكد من مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

ومن جانبه، قال المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان: إنه وفقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ أسوان، لكافة المسئولين، يتم توفير التنافسية بين المزارعين من خلال تشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

وأشار إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألفا و396 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة، فيما تم توريد 355 ألفا و855 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح، وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألفا و978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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​ أسوان افتتاح حصاد محصول القمح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم الحصاد 2025

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