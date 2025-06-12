توريد 544.2 ألف طن قمح للصوامع والشون في أسوان

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة حاليًا لإستلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح الموردة من المزارعين لموسم الحصاد الحالى 2025، حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 544 ألفا و200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى.

تعليمات مشددة لتقديم كافة التسهيلات

أضاف أن هناك تعليمات مشددة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوصول إلى أعلى معدلات من توريد الذهب الأصفر، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والبناكر المعتمدة.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألفا و550 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة، فيما تم توريد 392 ألفا و650 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة.

وأضاف: تم التنسيق المسبق مع الصوامع الموجودة خارج المحافظة لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألفا و978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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