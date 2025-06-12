الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تحذر موظفيها بدولة الاحتلال من التحرك خارج هذه المناطق

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، موظفيها في دولة الاحتلال الإسرائيلي من التحرك خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع.

سفارة واشنطن ب‎بغداد تحذر الأمريكيين

في سياق متصل، نصحت السفارة الأمريكية في ‎بغداد اليوم الخميس المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى ‎العراق، وذلك وفقا لوكالة «رويترز».

إجلاء موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط

وعلى وقع قرار الولايات المتحدة بإجلاء موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب "الخطر المحتمل" وفق تعبير الرئيس دونالد ترامب، كشفت تقارير صحفية عن تضارب بشأن مصير الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

فبينما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: إن فرص عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "تتضاءل"، ذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" العكس.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن "احتمال عقد الجولة السادسة من المحادثات المقررة الأحد في سلطنة عمان كما كان مخططا لها، بات يتضاءل بشكل متزايد". 

وقال مراسل لـ"أكسيوس" لاحقا على منصة “إكس”: إن ويتكوف سيلتقي عراقجي في مسقط، الأحد المقبل، لمناقشة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأحدث بشأن برنامج طهران النووي. 

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وزارة الخارجية الأمريكية تل أبيب القدس بئر السبع واشنطن العراق ترامب طهران

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